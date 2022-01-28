Из московского магазина украли куклы XIX века

Из магазина в центре Москвы украли антикварную французскую куклу 1870 года и музыкальный автоматон с танцующей балериной 1890 года. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РЕН ТВ.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным издания, общая сумма похищенных кукол составляет 11 тысяч долларов (868 тысяч рублей). Пропажу заметил один из продавцов магазина во время проверки витрин. Отмечается, что преступники были профессионалами, так как момента кражи никто не видел. Изделия XIX века и их похитители теперь разыскиваются полицией.