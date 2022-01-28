Москвич выпал из окна после ссоры с девушкой из-за уборки

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Первомайской. Мохначев и его девушка поссорились на бытовой почве. Ей не нравилось, что за чистотой в квартире следит только она. Последней каплей стал пролитый мужчиной на пол сок, который тот отказался убирать. В итоге женщина решила запереть его в квартире, заявив, что он не выйдет из нее до тех пор, пока не наведет порядок.