Москвич выпал из окна после ссоры с девушкой из-за уборки

В Москве 32-летний Семен Мохначев выпал из окна четвертого этажа, попытавшись избежать уборки квартиры, которую его заставляла делать его девушка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Первомайской. Мохначев и его девушка поссорились на бытовой почве. Ей не нравилось, что за чистотой в квартире следит только она. Последней каплей стал пролитый мужчиной на пол сок, который тот отказался убирать. В итоге женщина решила запереть его в квартире, заявив, что он не выйдет из нее до тех пор, пока не наведет порядок.
Но Мохначев решил стоять на своем. Он обмотался проводами от удлинителей и попытался покинуть квартиру через окно. Однако попытка закончилась неудачей: мужчина сорвался и угодил в больницу с переломом ноги.
В отношении женщины в полиции организовали проверку.