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13 минут назад

В Петербурге задержан выступавший против COVID-сертификатов ресторатор

Петербургского ресторатора Александра Коновалова, организовавшего кампанию сопротивления использованию QR-кодов в заведениях общепита, задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки в 50 тысяч рублей правоохранителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

В Петербурге задержан выступавший против COVID-сертификатов ресторатор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Коновалов получил 50 тысяч рублей от управляющего антикафе Lounge Bar Pacman на Вознесенском проспекте. Взамен ресторатор пообещал вернуть ему изъятые ранее в ходе полицейского рейда кальяны и прочее.

«По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении Коновалова уголовное дело по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")"», — сообщил ТАСС собеседник в полиции.

Он также отметил, что 28 января в доме ресторатора в Белоострове и офисе на улице Рылеева, №20/51 провели обыски.

Ранее Коновалов в своем Instagram-аккаунте сообщил о получении предупреждения от прокуратуры из-за своей протестной активности.

Посещение точек общепита по QR-кодам ввели в Санкт-Петербурге со 2 января. Тогда же Коновалов объявил бойкот принятым мерам, призвав и других представителей отрасли игнорировать требования властей, работая без ограничений по времени и не требуя у посетителей ковид-сертификаты.

В субботу 22 января правоохранители организовали и провели проверки в ряде баров и ресторанов из числа публично поддержавших протест. В результате была приостановлена работа 20 заведений, на 103 посетителя составили административные протоколы, 32 протокола выписали юрлицам.

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