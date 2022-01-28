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1 час назад

В Калуге в суд передали дело девушки, обнажившейся на фоне храма

В Калуге против 26-летней девушки, которая сфотографировалась с обнажёнными ягодицами на фоне храма и выложила кадры в соцсетях, возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

В Калуге в суд передали дело обнажившейся на фоне храма девушки
Фото: pixabay.compixabay.com

Прокуратурой города Калуги утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). В июле 2021 года обвиняемая разместила в социальной сети на своих страничках «Инстаграм» и «Твитер» оголённые фото на фоне Храма. Уголовное дело направлено в Калужский районный суд, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360», сообщил, что девушка заявила об отсутствии у неё злого умысла сфотографироваться в таком виде на фоне храма, она даже не поняла, что за здание перед ней, когда делались эти кадры. Позже она написала заявление о явке с повинной в ФСБ.

Девушка надеется, что суд отнесётся к ней снисходительно и она отделается штрафом. Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает до одного года лишения свободы.

29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Также попала под уголовное преследование модель Лолита Богданова, опубликовавшая видео, на котором она оголяет грудь на фоне того же храма. Ещё одну девушку задержали в Санкт-Петербурге за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.

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