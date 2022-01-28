В Калуге в суд передали дело обнажившейся на фоне храма девушки

В Калуге против 26-летней девушки, которая сфотографировалась с обнажёнными ягодицами на фоне храма и выложила кадры в соцсетях, возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

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Прокуратурой города Калуги утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). В июле 2021 года обвиняемая разместила в социальной сети на своих страничках «Инстаграм» и «Твитер» оголённые фото на фоне Храма. Уголовное дело направлено в Калужский районный суд, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360», сообщил, что девушка заявила об отсутствии у неё злого умысла сфотографироваться в таком виде на фоне храма, она даже не поняла, что за здание перед ней, когда делались эти кадры. Позже она написала заявление о явке с повинной в ФСБ.

Девушка надеется, что суд отнесётся к ней снисходительно и она отделается штрафом. Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает до одного года лишения свободы.

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