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37 минут назад

Гражданина США арестовали в Москве за контрабанду оружия

В Москве арестован американец Андре Хачатурян. Он обвиняется в контрабанде оружия, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Константин Ким. По его словам, гражданин США помещен в СИЗО №7. Вину мужчина не признает.

Гражданина США арестовали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Хачатурян пояснил, что летел из США в Армению 26 декабря 2021 года. Мужчину задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». При себе у американца был пистолет GLOK-17 и патроны к нему.

«Сейчас ему [Хачатуряну] предъявлено обвинение по статье о контрабанде оружия (часть 1 статьи 226.1 УК). Вину он не признает. Говорит, что раньше был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие», — добавил правозащитник.

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