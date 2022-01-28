Гражданина США арестовали в Москве

«Сейчас ему [Хачатуряну] предъявлено обвинение по статье о контрабанде оружия (часть 1 статьи 226.1 УК). Вину он не признает. Говорит, что раньше был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие», — добавил правозащитник.