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29 минут назад

Муж опознал тело утонувшей на Крещение в Ленинградской области женщины

Супруг опознал тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Ленинградской области.

Муж опознал утонувшую в крещенской проруби россиянку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СК.

«Найденное в реке Оредеж в Ленинградской области тело принадлежит утонувшей при купании на Крещение женщине. Её опознал супруг», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области нашли тело женщины, предположительно, утонувшей во время крещенских купаний.

19 января женщина прыгнула в самодельную купель, но так и не вынырнула.

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