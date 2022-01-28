Раскрыта причина смерти пациентов в медцентре Петербурга

Причиной смерти людей, скончавшихся после обследования в петербургском Городском консультативно-диагностическом центре №1, стал контрафактный препарат. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета по региону.

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Сегодня стало известно о задержании главного врача петербургского Городского консультативно-диагностического центра №1, в котором после обследования желудка три пациента скончались и еще трое оказались в реанимации.

По версии следствия, в центре «на протяжении длительного времени применялся контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шестеро пациентов были госпитализированы больницу, трое из них, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались», - говорится в сообщении ведомства.

В следкоме отметили, что возбуждено дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), решается вопрос о предъявлении главрачу обвинения и избрании ему меры пресечения.

«Кроме того, проводятся активные следственные действия по установлению производителя контрафактной продукции», - подчеркнули в СК России.