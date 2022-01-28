В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
20 минут назад

Раскрыта причина смерти пациентов в медцентре Петербурга

Причиной смерти людей, скончавшихся после обследования в петербургском Городском консультативно-диагностическом центре №1, стал контрафактный препарат. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета по региону.

Раскрыта причина смерти пациентов в медцентре Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня стало известно о задержании главного врача петербургского Городского консультативно-диагностического центра №1, в котором после обследования желудка три пациента скончались и еще трое оказались в реанимации.

По версии следствия, в центре «на протяжении длительного времени применялся контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шестеро пациентов были госпитализированы больницу, трое из них, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались», - говорится в сообщении ведомства.

В следкоме отметили, что возбуждено дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), решается вопрос о предъявлении главрачу обвинения и избрании ему меры пресечения.

Появились подробности гибели пациентов в Петербурге

«Кроме того, проводятся активные следственные действия по установлению производителя контрафактной продукции», - подчеркнули в СК России.

По информации источников, врачи выявили у пациентов ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» отравление барием.

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители