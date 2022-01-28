Мать погибшего в квартире при пожаре ребенка в Южноуральске рассказала о произошедшем. Фрагмент интервью публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале. Женщина сообщила, что вынесла из огня дочь, а спасти своего малолетнего сына не смогла.
Пожар возник накануне днем. Как уточняет Следственное Управление СК России по Челябинской области, после тушения пожара было обнаружено тело 4-летнего мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным «Известий», семья погибшего ребенка состояла на учете как неблагополучная.