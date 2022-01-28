Мать погибшего в квартире при пожаре ребенка в Южноуральске рассказала о произошедшем. Фрагмент интервью публикует издание «Известия» в своем официальном Telegram-канале. Женщина сообщила, что вынесла из огня дочь, а спасти своего малолетнего сына не смогла.

Пожар возник накануне днем. Как уточняет Следственное Управление СК России по Челябинской области, после тушения пожара было обнаружено тело 4-летнего мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).