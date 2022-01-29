Россиянин попал под обстрел украинского снайпера в ДНР

Константин Чалый, глава администрации Александровки, расположенной на южной окраине Донецка, сообщил Telegram-каналу «Донбасс решает», что украинский снайпер ранил в ногу гражданина РФ — школьного слесаря Леонида Б. В посёлке должны были состояться похороны его сына. Однако пострадавший на них не попадёт, так как его оперируют в больнице. Официальное подтверждение данной информации пока не поступало.

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Снайпер ранил мужчину в тот момент, когда тот вышел из дома, расположенного на краю посёлка, в прямой видимости украинских военных. Как и дом его соседа, которого в очередной раз пытались подстрелить вчера, тоже тогда, когда он вышел из дома, — подчеркнул Чалый.

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Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в Telegram-канале, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ночь на 29 января обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) в районе Александровки.

В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения, — отмечается в сообщении.

Состояние пострадавшего врачи оценили как средней степени тяжести. На месте происшествия работает оперативная группа представительства ДНР в СЦКК.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых ДНР и Луганской народной республики (ЛНР). Согласно документу донбассцы могут подать соответствующее заявление в уполномоченные территориальные органы МВД РФ. Им необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории ДНР и ЛНР.

Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко ранее заявил, что украинские пропагандисты перестарались, раздувая тему российской угрозы, которая изначально предназначалась для воздействия на западных партнёров. В результате истерия достигла своего пика. По его словам, она перешла в разряд панических настроений, но уже среди населения Украины.

Ранее представители ЛНР заявили, что украинские силовики начали стрельбу после 10 дней тишины. Военные открыли огонь из крупнокалиберных пулемётов в направлении населённого пункта Веселогоровка. В результате обстрела погиб сотрудник Народной милиции.