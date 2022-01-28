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23 минуты назад

Лавина «отрезала» Южную Осетию от России

Лавина сошла на Транскавказсую магистраль и перекрыла единственную дорогу, которая связывает Россию и Южную Осетию. Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что сейчас движение по участку «п. Бурон — Рокский тоннель» запрещено для всех видов транспорта.

Лавина «отрезала» Южную Осетию от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в горах Северной Осетии было объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной лавиноопасности. Когда движение по трассе будет восстановлено — неизвестно.

Напомним, что 21 декабря прошлого года военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии. Сход снежных масс произошел в 18:20 на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега извлекли четырех людей, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Тело пятого солдата нашли лишь 23 декабря. Всего к работе привлекли 110 человек и 36 единиц техники.

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