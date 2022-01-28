Трое неизвестных избили мужчину в Москве

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в первом подъезде дома по указанному адресу трое неизвестных избили заявителя, открыто похитили у него наушники, электронную сигарету, ключи от его автомобиля Cadillac Escalade, после чего на ней скрылись", - сказал собеседник агентства.