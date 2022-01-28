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1 час назад

Полицейский получил сотрясение мозга во время конфликта из-за маски. Видео

Водитель снегоуборочной машины после конфликта с полицейским из-за отсутствия маски во время нахождения в магазине отправил последнего в больницу. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Конфликт произошел в селе Заворонежское Тамбовской области. Во время перерыва коммунальщик зашёл в магазин вместе с женой. Там к нему подошел полицейский чтобы узнать причину отсутствия маски, началась словесная перепалка, которая продолжилась, судя по видео, возле машины работяги.

Полицейский сказал, что мужчина задержан и принялся вытаскивать его из автомобиля. Коммунальщик заявил, что ему порвали куртку и сломали телефон. Однако, госпитализировали не его, а полицейского с сотрясением мозга. Снегоуборщик-антимасочник уверяет, что никого не бил, считает, что диагноз выдуман и подстроен. В деле разбирается следственный комитет.

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