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24 минуты назад

«Возбудили дело»: кого накажут за смерть россиянки в проруби на Крещение

Тело 41-летней матери двоих детей до сих пор не нашли.

Кого накажут за смерть россиянки в проруби на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Традиционные купания на Крещение обернулись в этом году трагедией: 41-летнюю Анну, жену и мать двоих детей, отдыхавшую с семьей в домике на реке Оредеж, что в поселке Выра, унесло течением под лед 19 января. Тело женщины до сих пор не нашли.

Тем временем у общественности возникли вопросы: почему Анна прыгнула в воду в середине реки, а не спустилась в прорубь медленно у берега? Кто вырубил отверстие во льду, которое не было согласовано с РПЦ и местными властями? И кто будет нести ответственность за смерть россиянки?

Владелец дома, который снимала семья, утверждает, что у него был предусмотрен безопасный вариант для крещенских купаний.

«У меня возле берега фундаментальные мостки, с перилами и ступеньками до самого дна, безопасно. Можно было аккуратно спуститься по лесенке и окунуться, а можно было пойти на середину реки, где сильное течение, вырубить прорубь и нырнуть туда!» — цитирует мужчину издание «Курьер. Среда».

По слухам, прорубь в середине реки сделал не хозяин дома, а местные жители, которые охлаждались в ней после бани. Хотя подтверждений этой версии пока нет. В любом случае разбираться в деле будет полиция — Гатчинский следственный отдел по Ленинградской области уже возбудил по факту смерти Анны уголовное дело, которое квалифицируется как «причинение смерти по неосторожности».

«Мы возбудили дело для полного и всестороннего расследования, чтобы дать оценку действиям администрации: были ли они в курсе существования этой проруби», — рассказали RT в пресс-службе регионального Следственного комитета.

А это значит, за гибель россиянки будет отвечать тот, кто сделал необорудованную прорубь.

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