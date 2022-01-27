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38 минут назад

Соседка назвала чистюлей расстрелявшего сослуживцев украинского срочника

Соседка назвала чистюлей солдата-срочника Национальной гвардии Украины Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев на территории завода «Южмаш» в Днепре. «Страна.ua» пообщалась с жителями села Броска Измаильского района Одесской области, откуда родом Рябчук.

Соседка рассказала о расстрелявшем сослуживцев украинском срочнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что семья устроившего бойню украинского военнослужащего — старообрядцы. Соседи рассказали, что они замкнутые люди и мало с кем общаются. О самом Рябчуке и сельчане, и его одногруппники в Измаильском аграрно-техническом колледже отзывались положительно или нейтрально.

«Мальчик аккуратный был всегда, чистюля. Одежда хоть и не новая, но чистая и выглаженная. Вежливый очень, здоровался, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился, не дрался», — рассказала жительница Броски Анна Григорьевна.

По ее словам, Рябчук «стороной держался мальчишек» и «ни в каких шалостях не участвовал». Его бывшие одногруппники заявили, что он не пил и не курил.

«В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался особняком. У него даже девушки не было», — сказал один из них.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцик заявила, что Рябчук мог открыть стрельбу из-за желания отомстить. По ее словам, два месяца назад он вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а срочника стали называть «стукачом» и издеваться над ним.

«Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет», — утверждает Яцик.

Рябчук открыл стрельбу из автомата Калашникова по своим сослуживцам в ночь на 27 января на территории завода «Южмаш», который охраняли бойцы Нацгвардии. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница предприятия, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал, но позже сдался полиции.

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