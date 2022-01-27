Тело польского солдата нашли на границе с Белоруссией

Тело военнослужащего 9-й танковой бригады было обнаружено на польско-белорусской границе в Подляшье. Об этом со ссылкой на заявление 16-ой механизированной дивизии пишет БЕЛТА.

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По предварительным данным, 22-летний солдате не явился поздно вечером 26 января на инструктаж по месту несения службы. Его нашли через несколько часов в парке возле учебного центра с огнестрельным ранением.

Одной из версий следствия является суицид.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил политического убежища из-за несогласия с политикой Польши в отношении беженцев.

По словам Чечко, польские солдаты не раз принимали участие в расстреле беженцев, скопившихся на польско-белорусской границе. При этом, по его словам, военнослужащие выполняли приказы в практически бессознательном состоянии из-за сильнейшего опьянения. Чечко также обвинил польских силовиков в убийстве двух волонтеров.