Следователи планируют возбудить еще одно уголовное дело после пропажи полуторогодовалой девочки в городе Холмы Нижегородской области — о сексуальном насилии над детьми. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на допросе 34-летняя Кристина Богданова, мать девочки, призналась, что ее 22-летний сожитель домогался до двух ее дочерей — 7 и 14 лет.

Мужчина уверяет, что этого не было.

Также стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района.

Напомним, что девочка исчезла в ночь на 25 января. У ее матери есть еще семь детей — их изъяли из семьи еще в декабре 2021 года. Тогда женщина оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Девочку же забрать не смогли из-за малого возраста.

Позднее следователи обнаружили фрагменты костей, похожих на человеческие, в банной печи. Кроме того, сотрудников ведомства смутила и странная реакция матери на происходящее — женщина сильно нервничала, но не плакала.

Вместе с сожителем они путались в показаниях: сначала пара заявила, что мать оставила девочку дома, и пошла стирать в баню, тогда как ее возлюбленный в это время был в гостях. После же они заявили, что находились в бане вместе.