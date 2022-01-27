Экс-главу управления Росимущества Подмосковья арестовали за взятку

Бабушкинский суд Москвы арестовал экс-главу подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова, ставшего фигурантом дела о взятке. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Пешкову предъявили обвинение в получении крупной взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам ФСБ. Суд заключил его под стражу до 25 марта.

По версии следователей, Пешков получил взятку от бизнесмена «за содействие в его вопросах». В Следственном комитете заявили, что взятка была дана в виде оплаты гостиничного номера во время отдыха на одном из российских курортов.

Пешков занимал пост в подмосковном Росимуществе с 12 августа 2019-го до 31 декабря 2021 года. По данным ТАСС, он был уволен по собственному желанию.

Осенью прошлого года в Красноярске были задержаны руководитель регионального управления Росимущества и его заместитель, подозреваемые во взятке в особо крупном размере.