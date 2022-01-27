В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-10° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
31 минуту назад

Суд арестовал экс-главу подмосковного Росимущества

Бабушкинский суд Москвы арестовал экс-главу подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова, ставшего фигурантом дела о взятке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экс-главу управления Росимущества Подмосковья арестовали за взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пешкову предъявили обвинение в получении крупной взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам ФСБ. Суд заключил его под стражу до 25 марта.

По версии следователей, Пешков получил взятку от бизнесмена «за содействие в его вопросах». В Следственном комитете заявили, что взятка была дана в виде оплаты гостиничного номера во время отдыха на одном из российских курортов.

Пешков занимал пост в подмосковном Росимуществе с 12 августа 2019-го до 31 декабря 2021 года. По данным ТАСС, он был уволен по собственному желанию.

Осенью прошлого года в Красноярске были задержаны руководитель регионального управления Росимущества и его заместитель, подозреваемые во взятке в особо крупном размере.

По версии следствия, с октября 2020 года по август 2021-го они получили от директора одной из компаний 1,2 млн рублей за обеспечение победы его фирмы в запросе котировок и заключение госконтрактов на право реализации арестованного имущества.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители