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35 минут назад

Суд на Украине арестовал до 27 марта расстрелявшего сослуживцев в Днепре нацгвардейца

Суд на Украине арестовал без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука до 27 марта, который подозревается в расстреле караула на предприятии «Южмаш» в Днепре.

Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев украинского срочника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление судьи, сделанное в ходе заседания.

«Применить к подозреваемому Рябчуку Артемию меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2022 года с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний №4 (в Днепре)», — сказано в сообщении.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро были ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.

Подозреваемый в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш» в Днепре Артемий Рябчук признал свою вину во время суда.

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