Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев украинского срочника

Суд на Украине арестовал без права внесения залога украинского нацгвардейца Артемия Рябчука до 27 марта, который подозревается в расстреле караула на предприятии «Южмаш» в Днепре.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление судьи, сделанное в ходе заседания.
«Применить к подозреваемому Рябчуку Артемию меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2022 года с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний №4 (в Днепре)», — сказано в сообщении.
В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро были ранены.
Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.
После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.
Подозреваемый в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш» в Днепре Артемий Рябчук признал свою вину во время суда.