Экс-главу управления Росимущества Подмосковья арестовали за взятку

Бабушкинский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) области Николая Пешкова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, сроком до 25 марта включительно", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.