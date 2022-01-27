Экс-главу управления Росимущества Подмосковья арестовали за взятку

Бабушкинский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) области Николая Пешкова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.