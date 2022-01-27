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27 минут назад

Суд в Москве арестовал экс-главу управления Росимущества Подмосковья по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) области Николая Пешкова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Экс-главу управления Росимущества Подмосковья арестовали за взятку
Фото: ТАССТАСС

"Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, сроком до 25 марта включительно", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

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