Расстрелявший сослуживцев украинский солдат-срочник в Днепре рассказал на камеру детали совершенного им преступления.
20-летний Артемий Рябчук сообщил, что сидел в тревожной группе. Соответствующее видео распространяют российские новостные Telegram-каналы.
«Я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗЗ», – поведал задержанный военнослужащий Нацгвардии Украины.
Он также добавил, что выстрелил в женщину-оператора, которая передавала в военную часть информацию об обстановке на объекте каждые полчаса.
«Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней», – заявил солдат.
Кроме того, задержанный сообщил, что выстрелил в голову еще одной женщине, которая не выпускала его из помещения.
Артемий Рябчук открыл огонь по караульным сегодня утром на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» в Днепре. Жертвами стрельбы стали пять человек, еще пятеро получили ранения. Солдат сбежал с оружием с места преступления и позднее пойман правоохранителями.