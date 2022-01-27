Расстрелявший сослуживцев украинский солдат-срочник в Днепре рассказал на камеру детали совершенного им преступления.

20-летний Артемий Рябчук сообщил, что сидел в тревожной группе. Соответствующее видео распространяют российские новостные Telegram-каналы.

«Я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗЗ», – поведал задержанный военнослужащий Нацгвардии Украины.

Он также добавил, что выстрелил в женщину-оператора, которая передавала в военную часть информацию об обстановке на объекте каждые полчаса.

«Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней», – заявил солдат.

Кроме того, задержанный сообщил, что выстрелил в голову еще одной женщине, которая не выпускала его из помещения.