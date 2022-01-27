Подростки готовили нападение на российскую школу

Telegram-канал «112» рассказал, что в Нижнем Новгороде раскрыли группу подростков, якобы готовивших нападение на школу. По данным «112», все они были подписчиками канала 16-летнего украинца, который публиковал руководства по массовым убийствам.

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«112» утверждает, что один 17-летний и двое 16-летних подростков из Нижнего Новгорода планировали совершить нападение на школу номер 121. Они якобы составили черный список потенциальных жертв.

В квартирах подростков прошли обыски, силовики изъяли у них личные дневники с «подробными планами нападения», инструкции по изготовлению взрывчатки, а также схемы расположения камер в школе. В квартире одного из подростков нашли компоненты для сборки взрывчатки.

Мотивом подготовки преступления «112» называет «ненависть к людям».

Источники «112» заявили, что все трое подростков были подписчиками закрытого Telegram-канала, в котором публиковались призывы к нападению на школы и «тактика действий при совершении массовых убийств». Администратором канала якобы был 16-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк.

Подростков отправили в психиатрическую больницу для предварительного обследования.