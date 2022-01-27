В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-10° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
23 минуты назад

Подростки готовили нападение на российскую школу

Telegram-канал «112» рассказал, что в Нижнем Новгороде раскрыли группу подростков, якобы готовивших нападение на школу. По данным «112», все они были подписчиками канала 16-летнего украинца, который публиковал руководства по массовым убийствам.

Подростки готовили нападение на российскую школу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«112» утверждает, что один 17-летний и двое 16-летних подростков из Нижнего Новгорода планировали совершить нападение на школу номер 121. Они якобы составили черный список потенциальных жертв.

В квартирах подростков прошли обыски, силовики изъяли у них личные дневники с «подробными планами нападения», инструкции по изготовлению взрывчатки, а также схемы расположения камер в школе. В квартире одного из подростков нашли компоненты для сборки взрывчатки.

Мотивом подготовки преступления «112» называет «ненависть к людям».

Источники «112» заявили, что все трое подростков были подписчиками закрытого Telegram-канала, в котором публиковались призывы к нападению на школы и «тактика действий при совершении массовых убийств». Администратором канала якобы был 16-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк.

Подростков отправили в психиатрическую больницу для предварительного обследования.

В ноябре прошлого года сообщалось о задержании в Казани подростка, готовившего нападение на местную школу. Как писали СМИ, на допросе школьник заявил, что на преступление его подталкивал живущий на Украине Ярослав Овсюк, с которым он общался в Telegram.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители