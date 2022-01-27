Российского фотографа избили и задержали в Каире

Российский фотограф Арсений Котов рассказал в Instagram о своем задержании в Каире после конфликта с местными жителями в «городе мусорщиков» и попросил о помощи у МИД РФ.
По словам блогера, трое египтян напали на него, попытались вырвать фотоаппарат и швыряли в него камни.
«Во время фотопрогулки по Каиру, в "городе мусорщиков", на меня напали местные жители. Иду я по горке, никого не трогаю, как ко мне подбегает мужик и хватает за фотоаппарат и начинает дико вопить на арабском, размахивая кулаками. Я стараюсь его успокоить, говорю, что из России, турист. Но он настойчиво держит меня за фотоаппарат и рюкзак и тащит в сторонку. Пытаюсь вырвать фотоаппарат, но он бьет меня по лицу, падаю на землю, он размахивается камерой, желая разбить, приходится принять бой на чужой земле...», - рассказал он.
В итоге фотографу удалось отбиться и сбежать, он связался со своим знакомым в Каире и был доставлен в полицейский участок.
«Оказывается, мой обидчик тоже пришел сюда, жалуясь на огромный синяк под глазом. Полиция задерживает меня на один день в участке для выяснения обстоятельств. Адрес Mansha nasir police station», - заявил Арсений Котов.
Позднее он сообщил, что из полиции его не отпускают, а звонки в посольство России не дают результатов, и попросил своих подписчиков обратиться от его имени за помощью в МИД РФ.
«После бессонной ночи с сотрясением мозга мной хочет заняться public security из-за фотографий гнилого района. Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации», - попросил он.
Консульство России в Каире делает все необходимое для скорейшего освобождения Арсения Котова, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
«Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с Котовым после того, как он сообщил о своем задержании, и выехали на место для прояснения ситуации. Тесно взаимодействуем с властями Египта. Делаем все необходимое для скорейшего освобождения нашего гражданина», - подчеркнули в посольстве.
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