Российского фотографа избили и задержали в Каире

«Во время фотопрогулки по Каиру, в "городе мусорщиков", на меня напали местные жители. Иду я по горке, никого не трогаю, как ко мне подбегает мужик и хватает за фотоаппарат и начинает дико вопить на арабском, размахивая кулаками. Я стараюсь его успокоить, говорю, что из России, турист. Но он настойчиво держит меня за фотоаппарат и рюкзак и тащит в сторонку. Пытаюсь вырвать фотоаппарат, но он бьет меня по лицу, падаю на землю, он размахивается камерой, желая разбить, приходится принять бой на чужой земле...», - рассказал он.