Появилось видео расстрела солдатом сослуживцев на Украине

Военнослужащий Нацгвардии Украины, расстрелявший сослуживцев в Днепре, задержан. Жуткие кадры расстрела публикуют российские Telegram-каналы со ссылкой на Telegram-канал stranaua.

Солдат-срочник Артемий Рябчук открыл огонь по караулу на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш», в результате чего погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.