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1 час назад

Появилось видео расстрела солдатом сослуживцев на Украине

Военнослужащий Нацгвардии Украины, расстрелявший сослуживцев в Днепре, задержан. Жуткие кадры расстрела публикуют российские Telegram-каналы со ссылкой на Telegram-канал stranaua.

Солдат-срочник Артемий Рябчук открыл огонь по караулу на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш», в результате чего погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Военнослужащий сбежал с оружием с места преступления. В городе был объявлен план «Серена». Поиски злоумышленника увенчались успехом: Рябчук был задержан. Возбуждено уголовное дело.

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