Сотрудники полиции провели обыски в англо-американской школе в Москве в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Как следует из распространенного пресс-центром МВД России видео, в ходе обысков изъяты документы, личные вещи и бейсбольная бита.

Летом прошлого года Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. В ходе таможенного контроля у иностранца были обнаружены марихуана и гашишное масло. Гражданин США был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. Химкинский городской суд арестовал его, поскольку мужчина мог скрыться на территории посольства.