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36 минут назад

В Казани убили бывшего игрока МХЛ

В Казани обнаружили тело 24-летнего молодого человека со множественными ранами, нанесенными топором.

Хоккеиста зарубили топором в Казани
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК России, трагедия произошла в одном из многоэтажных домов на улице Ахметзянова. По подозрению в преступлении задержан 34-летний житель Пестречинского района республики.

По предварительным данным, погибший работал риэлтором и собирался продать квартиру, которую арендовал предполагаемый преступник. Последний отказывался съезжать. Между ними произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник и нанес удары топором.

о факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ). Как отмечает телеканал "Россия-Татарстан", убитым оказался бывший хоккеист, уроженец Кишинева Владимир Паюл, выступавший в Молодежной хоккейной лиге. В разные годы он входил в состав нижнекамской команды "Реактор", а также белорусских клубов "Брест", "Барановичи" и "Авиатор". В Казани они проживал с мая 2020 года, а в течение последнего года работал риэлтором.

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