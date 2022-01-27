«Нам известно об аресте гражданина США в Воронеже. Мы серьёзно относимся к нашей ответственности за оказание помощи гражданам США за рубежом и следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности на данный момент у нас нет дальнейших комментариев».