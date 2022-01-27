После дебоша 27-летнего мужчину задержали.
Он был нетрезв, его доставили в отделение полиции, где он несколько раз ударил правоохранителя ногой. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
В пресс-службе посольства США в столице сообщили радиостанции «Говорит Москва», что осведомлены о случившемся.
«Нам известно об аресте гражданина США в Воронеже. Мы серьёзно относимся к нашей ответственности за оказание помощи гражданам США за рубежом и следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности на данный момент у нас нет дальнейших комментариев».
Дебош произошёл в вагоне пассажирского поезда. Американцу грозит до пяти лет лишения свободы. По информации источника РЕН ТВ, задержанным оказался Роберт Гилман. По некоторым данным, у мужчины просрочена туристическая виза. От дачи показаний он отказался.