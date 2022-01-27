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31 минуту назад

Посольство США следит за ситуацией с арестом избившего полицейского в Воронеже американца

После дебоша 27-летнего мужчину задержали.

Он был нетрезв, его доставили в отделение полиции, где он несколько раз ударил правоохранителя ногой. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В пресс-службе посольства США в столице сообщили радиостанции «Говорит Москва», что осведомлены о случившемся.

«Нам известно об аресте гражданина США в Воронеже. Мы серьёзно относимся к нашей ответственности за оказание помощи гражданам США за рубежом и следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности на данный момент у нас нет дальнейших комментариев».

Американец угодил в СИЗО под Воронежем после пьяного дебоша в поезде

Дебош произошёл в вагоне пассажирского поезда. Американцу грозит до пяти лет лишения свободы. По информации источника РЕН ТВ, задержанным оказался Роберт Гилман. По некоторым данным, у мужчины просрочена туристическая виза. От дачи показаний он отказался.

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