Появились подробности о погибших в результате стрельбы в Днепре

Отмечается также, что одна из пяти раненых военнослужащих скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Днепре солдат-срочник Национальной гвардии Украины расстрелял сослуживцев. По данным украинского МВД, ночью молодой человек взял в оружейной комнате автомат Калашникова и патроны к нему, после чего открыл стрельбу в караульном помещении. Сообщалось, что в результате инцидента погибли пять человек и еще пять были ранены.