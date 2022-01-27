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50 минут назад

Горящий электробус в Москве сняли на видео

Электробус марки «КамАЗ» сгорел на улице Бибиревской в Москве. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

Сообщается, что транспорт во время возгорания находился на стоянке, пассажиров в нем не было. По предварительной информации, сначала водитель почувствовал запах гари и обесточил автобус. Но ситуацию это не исправило, в какой-то момент в кабине заполыхал огонь. Мужчина пытался потушить возгорание с помощью огнетушителя. Автобус продолжал гореть и быстро наполнился дымом.

По предварительной версии очаг возгорания мог находиться под кабиной водителя. Не исключено, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. Пострадавших в результате пожара нет.

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