Горящий электробус в Москве сняли на видео

Сообщается, что транспорт во время возгорания находился на стоянке, пассажиров в нем не было. По предварительной информации, сначала водитель почувствовал запах гари и обесточил автобус. Но ситуацию это не исправило, в какой-то момент в кабине заполыхал огонь. Мужчина пытался потушить возгорание с помощью огнетушителя. Автобус продолжал гореть и быстро наполнился дымом.