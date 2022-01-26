Электробус без пассажиров загорелся в Москве

Возгорание электробуса произошло вечером в среду на отстойной площадке на Бибиревской улице в районе дома №20, в салоне не было пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.Это второе возгорание за все время эксплуатации электробусов с 2018 года.