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1 час назад

Электробус без пассажиров загорелся в Москве

Возгорание электробуса произошло вечером в среду на отстойной площадке на Бибиревской улице в районе дома №20, в салоне не было пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.Это второе возгорание за все время эксплуатации электробусов с 2018 года.

Электробус без пассажиров загорелся в Москве
Фото:  Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

«Электробус обслуживался в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин. По предварительной версии, очаг находился под кабиной водителя, человеческий фактор пока не исключается», - сказали в пресс-службе.

Электробус был застрахован. После того, как водитель почувствовал запах гари, он обесточил электробус.На месте находится руководство «Мосгортранса». По факту произошедшего проводится служебное расследование.Ранее в тестовом режиме на улицах Москвы начал курсировать электробус-«гармошка».

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