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2 часа назад

В Москве с помощью дрона нашли тело пропавшего без вести лыжника

В Москве в парке «Лосиный остров» с помощью дрона нашли тело пропавшего без вести мужчины. Об том сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

В Москве с помощью дрона нашли тело лыжника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, 71-летний мужчина ушел кататься на лыжах в воскресенье, 23 января, однако домой так и не вернулся. Его искали два дня. Отсмотрев видеосъемку, сделанную с помощью коптера, полицейские обнаружили труп пенсионера.

Сообщается также, что добраться до тела пока не удалось: пожилой мужчина погиб в труднопроходимом месте, куда нужно прокладывать дорогу.

Ранее в подмосковной деревне Степаньково обнаружили тело связанного мужчины в женских вещах. Он был одет в юбку и колготки.

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