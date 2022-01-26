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38 минут назад

В Германии при попытке нелегального въезда задержали семью с детьми из России

В Германии при попытке нелегального въезда задержали семью с несовершеннолетними детьми из России — всего шесть человек.

В Германии задержали семью с детьми из России
Фото: GettyimagesGettyimages

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции ФРГ.

Отмечается, что утром 26 января экстренные службы проверили две машины, следовавшие из Польши.

«Помимо 24-летнего и 26-летнего водителей в обеих машинах находились в общей сложности шесть граждан России», — заявили в полиции.

В сообщении говорится, что речь идёт о семье с четырьмя детьми в возрасте от одного года до девяти лет.

По информации полиции, россияне предъявили лишь «просроченные польские документы о разрешении на жительство».

При этом водители оказались гражданами Украины — они вернулись в Польшу, им запретили въезд в ФРГ.

«Против 40-летнего отца и 29-летней матери детей должностные лица начали расследование по подозрению в несанкционированном въезде», — заявили в полиции.

Отмечается, что после получения заявления о предоставлении убежища семью передали в пункт первичного приёма (мигрантов) земли Бранденбург.

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