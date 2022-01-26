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45 минут назад

В моче погибшего националиста Егора Просвирнина нашли два вещества

Эксперты нашли наркотики в анализах погибшего 27 декабря 2021 года националиста, главного редактора издания «Спутник и Погром»* (внесен в реестр запрещенных сайтов) Егора Просвирнина. Следов употребления алкоголя нет.

В моче Просвирнина нашли два вещества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В моче Просвирнина обнаружили кокаин и следы экстази, сообщает Telegram-канал Baza. Анализ крови не показал присутствие запрещенных веществ в организме.

Напомним, Просвирнин разбился на смерть, упав с балкона дома на Тверском бульваре. Звучали разные версии произошедшего: несчастный случай, суицид, убийство.

Его похоронили 4 января на Троекуровском кладбище. Церемония прошла в закрытом от СМИ формате.

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