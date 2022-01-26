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47 минут назад

Шесть автомобилей столкнулись в Новой Москве

Сразу шесть автомобилей столкнулись на Брестско-Калужском перегоне в Новой Москве. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Шесть автомобилей столкнулись в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, на 4-м километре перегона столкнулись четыре фуры и два легковых автомобиля.

По предварительной информации ГИБДД, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами. Движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях.

Напомним, что 20 января семь пассажиров маршрутного такси пострадали в результате столкновения с грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье. Согласно сообщениям экстренных служб, инцидент произошел на 3-м километре трассы в 06:55 мск — «Газель» и грузовой автомобиль «Вольво» совершили попутное столкновение.

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