Шесть автомобилей столкнулись в Новой Москве

Сразу шесть автомобилей столкнулись на Брестско-Калужском перегоне в Новой Москве. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, на 4-м километре перегона столкнулись четыре фуры и два легковых автомобиля.

По предварительной информации ГИБДД, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами. Движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях.