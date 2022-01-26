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1 час назад

Соседка семьи с пропавшей годовалой девочкой рассказала о ней

Соседка семьи в Новгородской области, где пропала годовалая девочка, рассказала о ней. По ее словам, у женщины и ее сожителя было восемь детей. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Соседка семьи с пропавшей годовалой девочкой рассказала о ней
Фото:  телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости» телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

«Знаю, что много детей, их восемь. Говорят девятым беременна. Семеро детей отобраны в детдом, а маленькая осталась с мамой», — рассказала соседка.

О пропаже в городе Холме Новгородской области годовалой девочки стало известно 25 января. После ее исчезновения Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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