В селе Домна простились с погибшей из-за нападения собак девочкой. Видео

"Не было бы помоек, чистились бы своевременно помойки - не собирались бы своры этих собак. А у нас ЖКХ не работает, ничего не работает. То есть все сложили руки. Вот беда случилась, и сразу началось: и уборка помоек, и реагирование по отлову собак", - рассказала женщина.