В селе Домна простились с погибшей из-за нападения собак девочкой. Видео

В селе Домна Читинского района Забайкальского края во вторник местные жители простились с семилетней девочкой, растерзанной стаей бродячих собак. Как сообщают СМИ, на церемонию прощания собрались около 300 человек.
На кадрах можно увидеть, как люди с цветами и воздушными шариками в руках стоят у входа в здание культурно-досугового центра "Радуга", где проходила церемония.
По словам местной жительницы Натальи Шеломенцевой, сельчане не раз обращались в администрацию поселения с проблемой бродячих собак, но реакции властей не последовало.
"Не было бы помоек, чистились бы своевременно помойки - не собирались бы своры этих собак. А у нас ЖКХ не работает, ничего не работает. То есть все сложили руки. Вот беда случилась, и сразу началось: и уборка помоек, и реагирование по отлову собак", - рассказала женщина.