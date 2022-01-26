В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
38 минут назад

Российский пожарный убил бывшую жену и совершил суицид

В Омске 39-летний местный житель убил бывшую жену и покончил с собой. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Российский пожарный убил бывшую жену и совершил суицид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, преступление было совершено в одном из частных домов на улице Блусевича. Мужчина пришел к 33-летней экс-супруге в тот момент, когда дети ушли в школу. Затем во время ссоры он зарезал ее ножом, после чего совершил суицид.

Как сообщает издание «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах, погибший омич работал пожарным-спасателем.

Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Сейчас следователи допрашивают соседей и других свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

24 января сообщалось, что в Татарстане мужчина убил жену и ее сестру после свадебных торжеств и покончил с собой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители