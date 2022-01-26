Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американца, который избил полицейского в Воронеже. Кадры задержания мужчины появились в распоряжении российских новостных Telegram-каналов.

По данным следствия, 27-летний гражданин США, находясь в нетрезвом состоянии в вагоне пассажирского поезда, нарушал общественный порядок, а также применил насилие в отношении сотрудника полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. Нарушитель нанес правоохранителю несколько ударов ногой.