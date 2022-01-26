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54 минуты назад

Российские полицейские изъяли 7,5 тонн нефрита

В Бурятии полицейские изъяли более 7,5 тонн незаконно добытого нефрита общей стоимостью около 110 миллионов рублей. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Российские полицейские изъяли 7,5 тонн нефрита
Фото: ShutterstockShutterstock

По данным следствия, в Окинском районе в 80 километрах от ближайшего населенного пункта оперативники задержали работника предприятия, который без лицензии добывал полудрагоценный камень для геологической организации. У мужчины изъяли технику и 7560 килограммов нефрита.

На задержанного завели дело по статье 255 («Нарушение правил охраны и использования недр») УК РФ. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

26 января сообщалось, что в Москве суд обратил в доход государства 1630 изумрудов и 573 берилла, изъятых в 1998 году.

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