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1 час назад

Умирающий дикий кабан убил подстрелившего его охотника

В Тоскане, Италия, умирающий подстреленный дикий кабан отомстил охотнику и убил его. Об этом сообщает Daily Mail.

Умирающий дикий кабан убил подстрелившего его охотника
Фото: Tim Schmidbauer / UnsplashTim Schmidbauer / Unsplash

19 января 36-летний Джулио Бураттини отправился на охоту вместе с отцом. Итальянец подстрелил дикого кабана и пошел проверять свою добычу. Когда мужчина приблизился, зверь резко вскочил и укусил его за правую ногу и задел бедренную артерию. «Помогите, помогите, я умираю», — закричал охотник, чтобы призвать отца на помощь.

Лесные спасатели и скорая помощь прибыли на место происшествия, но к этому моменту Бураттини потерял слишком много крови и скончался.

У мужчины остались жена и семилетняя дочь.

Ранее сообщалось, что любитель подводной охоты из австралийского штата Квинсленд отбился от укусившей его тупорылой акулы и попал в больницу. Мужчина заявил, что планирует вернуться в воду, как только заживут раны.

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