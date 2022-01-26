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1 час назад

Появилось видео ареста выгнавших на мороз раздетого ребенка россиян

Выгнавших на мороз полностью раздетого ребенка мужчину и женщину в Алтайском крае арестовали. Мать 5-летнего мальчика обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, а также в причинении физических и психических страданий и в применении насилия представителю власти. Ее сожителю предъявлено обвинение п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса России.

Как сообщает Следственное управление СК России, россияне на протяжении длительного времени применяли физическое и психическое насилие в отношении малолетних детей.

«Мать, проявляя бессердечность и жестокость по отношению к сыновьям, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Женщина не обеспечивала мальчиков необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения в детских учреждениях, а также не соблюдала профилактические и гигиенические требования, нарушая санитарные нормы и злоупотребляя спиртным в присутствии несовершеннолетних. Кроме того, мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

21 января житель села Селезнёво в качестве наказания выгнал на 20-градусный мороз без одежды и обуви своего пятилетнего пасынка. Голого ребенка заметили односельчане. После этого случая была организована проверка.

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