«Мать, проявляя бессердечность и жестокость по отношению к сыновьям, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Женщина не обеспечивала мальчиков необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения в детских учреждениях, а также не соблюдала профилактические и гигиенические требования, нарушая санитарные нормы и злоупотребляя спиртным в присутствии несовершеннолетних. Кроме того, мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.