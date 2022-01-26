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45 минут назад

Жительница Подмосковья забила отца молотком и выбросила в подъезд

В Подмосковье 43-летняя женщина насмерть забила 74-летнего отца молотком. Как сообщает РИА Новости, после убийства тело мужчины она завернула в пододеяльник и вытащила в подъезд.

Жительница Подмосковья забила отца молотком и выбросила в подъезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 24 января 2022 года между жительницей Подмосковья и ее отцом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла родственнику несколько ударов молотком в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После преступления подозреваемая завернула тело в пододеяльник и вытащила его в подъезд, оставив его на площадке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее его смерть». Женщину задержали, в ближайшее время суд определит ей меру пресечения.

Как добавила помощник руководителя областного ГСУСК Ольга Врадий, по уголовному делу проводится комплекс действий по установлению обстоятельств происшествия. Проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, допрошены жильцы подъезда, а также подозреваемая. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

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