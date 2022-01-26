Жительница Подмосковья забила отца молотком и выбросила в подъезд

В Подмосковье 43-летняя женщина насмерть забила 74-летнего отца молотком. Как сообщает РИА Новости, после убийства тело мужчины она завернула в пододеяльник и вытащила в подъезд.

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По данным следствия, 24 января 2022 года между жительницей Подмосковья и ее отцом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла родственнику несколько ударов молотком в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После преступления подозреваемая завернула тело в пододеяльник и вытащила его в подъезд, оставив его на площадке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее его смерть». Женщину задержали, в ближайшее время суд определит ей меру пресечения.