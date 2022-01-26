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57 минут назад

Брат Навального объявлен в розыск

МВД объявило в розыск брата Алексея Навального Олега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу полиции.

Брат Навального объявлен в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В базе указано, что Олег Навальный «разыскивается по статье УК».

В августе 2021 года его приговорили к одному году лишения свободы условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Его обязали не менять место жительства и регулярно отмечаться в органах.

25 января стало известно, что уголовно-исполнительная инспекция попросила Люблинский суд Москвы заменить условный срок Олега Навального на реальное наказание.

По данным СМИ, в инспекции заявили о «неисполнении осужденным возложенных обязанностей, уклонении от возмещения вреда или совершении нового преступления».

Суд рассмотрит ходатайство инспекции 18 февраля.

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