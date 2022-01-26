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16 минут назад

Опубликовано видео из дома пропавшей под Новгородом девочки

Сотрудники Следственного комитета России по Новгородской области работают на месте исчезновения двухлетней девочки в городе Холме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ребенок пропал из дома ночью 25 января 2022 года. В СМИ сообщали, малышка является восьмым ребенком в семье. При этом семеро детей были изъяты органами опеки в декабре прошлого года и направлены в приют. Пропавшую девочку оставили с матерью, руководствуясь тем, что она еще маленькая.

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