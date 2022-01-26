Опубликовано видео из дома пропавшей под Новгородом девочки

Ребенок пропал из дома ночью 25 января 2022 года. В СМИ сообщали, малышка является восьмым ребенком в семье. При этом семеро детей были изъяты органами опеки в декабре прошлого года и направлены в приют. Пропавшую девочку оставили с матерью, руководствуясь тем, что она еще маленькая.