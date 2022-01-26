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55 минут назад

В доме пропавшей полуторогодовалой девочки нашли фрагменты костей

Мать пропавшей в доме на улице Урицкого в городе Холм Новгородской области девочки задержали. Как сообщают «Известия», в банной печи обнаружили фрагменты костей, а следователи заподозрили женщину и ее сожителя в убийстве ребенка.

В доме пропавшей девочки нашли фрагменты костей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что мать малышки Кристина Богданова вела себя странно — сильно нервничала, но не плакала. Вместе с сожителем они путались в показаниях. Сперва пара заявила, что женщина оставила девочку дома, и пошла стирать в баню, тогда как ее возлюбленный в это время был в гостях. После же они заявили, что находились в бане вместе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, что полуторогодовалая девочка исчезла в ночь на 25 января. Ее мама уже попадала в поле зрения органов опеки, а кроме пропавшего ребенка у Богдановой есть еще семеро детей, которых изъяли еще в декабре 2021 года. Тогда она оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Девочку же тогда забрать не смогли из-за малого возраста.

44-летний отец детей с ними не живет уже несколько лет. В доме периодически появляется сожитель женщины.

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