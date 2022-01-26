Машину криминального авторитета расстреляли из автомата в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на 25 января на одной из автозаправок близ кафе «Каспий» на встрече криминальных авторитетов Екатеринбурга, не поделивших сферы влияния, произошла стрельба из автоматов.
«Стрелка проходила ночью. Одного из присутствующих на ней авторитетов, Марселя Гасанова, к которому было много претензий, стали избивать, он вырвался и прыгнул в машину бросив своих людей. По автомобилю открыли огонь, но он сбежал и вызвал подмогу. Пока гнались за ним по трассе, бойцы Гасанова подрезали и отправили в кювет машину преследователей, а потом тоже в отместку обстреляли ее из пистолетов и автоматов», – рассказал один из участников конфликта порталу «Екатеринбург Онлайн».
По словам другого источника, в разборках участвовали чеченцы и дагестанцы.
«У них конфликт из-за платных стоянок, который продолжается уже давно. Пока ни одна из сторон не может переломить ситуацию в свою пользу. На этот раз все остались живы, но один тяжело ранен. В полицию никто из авторитетов пока не стал обращаться, не по понятиям», – отметил инсайдер.
Напомним, в сентябре расстреляли из автомата машину первого советника Зеленского.