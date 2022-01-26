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1 час назад

Машину криминального авторитета расстреляли из автомата в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на 25 января на одной из автозаправок близ кафе «Каспий» на встрече криминальных авторитетов Екатеринбурга, не поделивших сферы влияния, произошла стрельба из автоматов.

Машину криминального авторитета расстреляли из автомата в Екатеринбурге
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Стрелка проходила ночью. Одного из присутствующих на ней авторитетов, Марселя Гасанова, к которому было много претензий, стали избивать, он вырвался и прыгнул в машину бросив своих людей. По автомобилю открыли огонь, но он сбежал и вызвал подмогу. Пока гнались за ним по трассе, бойцы Гасанова подрезали и отправили в кювет машину преследователей, а потом тоже в отместку обстреляли ее из пистолетов и автоматов», – рассказал один из участников конфликта порталу «Екатеринбург Онлайн».

По словам другого источника, в разборках участвовали чеченцы и дагестанцы.

«У них конфликт из-за платных стоянок, который продолжается уже давно. Пока ни одна из сторон не может переломить ситуацию в свою пользу. На этот раз все остались живы, но один тяжело ранен. В полицию никто из авторитетов пока не стал обращаться, не по понятиям», – отметил инсайдер.

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Напомним, в сентябре расстреляли из автомата машину первого советника Зеленского.

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