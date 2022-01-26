Машину криминального авторитета расстреляли из автомата в Екатеринбурге

«Стрелка проходила ночью. Одного из присутствующих на ней авторитетов, Марселя Гасанова, к которому было много претензий, стали избивать, он вырвался и прыгнул в машину бросив своих людей. По автомобилю открыли огонь, но он сбежал и вызвал подмогу. Пока гнались за ним по трассе, бойцы Гасанова подрезали и отправили в кювет машину преследователей, а потом тоже в отместку обстреляли ее из пистолетов и автоматов», – рассказал один из участников конфликта порталу «Екатеринбург Онлайн».