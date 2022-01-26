В Алма-Ате вновь открыли стрельбу

В Турксибском районе Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции в результате попытки нападения на административные здания, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный городской антитеррористический штаб.

Фото: Reuters Reuters

По данным правоохранительных органов, задержаны пять человек. Они планировали атаковать здания, принадлежащие государственным органам.

Ранее полиция Алма-Аты сообщила о контртеррористической операции. Согласно представленной информации, сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям с просьбой проявить понимание к временным мерам, а также заблаговременно изменить маршрут передвижения с учетом изменений и правил дорожного движения.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.