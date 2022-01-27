Чиновников задержали за многомиллионную взятку

Заместителя мэра Иркутского района обвинили в получении взятки от директора строительной компании. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Фото: СК РФ по Иркутской области СК РФ по Иркутской области

Вместе с заместителем мэра задержан и его подчиненный, начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района.

По версии следствия, чиновники получили 13 миллионов рублей от главы компании за покровительство при строительстве школы в одном из поселков в рамках муниципального контракта.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору»). Их поместили в изолятор временного содержания.