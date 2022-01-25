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1 час назад

Спасатели уговорили мужчину спуститься с Крымского моста в Москве. Видео

Спасатели совместно с психологом из полиции уговорили мужчину спуститься с Крымского моста, на который он ранее забрался в Москве.

На кадрах, снятых во вторник, можно увидеть, как женщина-полицейский и спасатель общаются с человеком, стоящим на вершине конструкции, а позже помогают ему забраться на подъемный кран.

Мужчина более часа находился на верхушке Крымского моста. Его пытались уговорить спуститься две команды переговорщиков, сделать это удалось только с третьего раза.

По сообщениям СМИ, до согласия на спуск спасатели передали мужчине деньги, на нехватку которых он жаловался.

На земле спасенного встретили полицейские и медики.

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