Студент вынес из Гнесинки баяны и аккордеоны на 1 млн

«С утра обнаружили – вечером все нашли. Все инструменты на месте. Очень быстро сработали наши хозяйственники и наша охрана, так что все оперативно. Мы написали заявление, там возбудили против него уголовное дело. Я не знаю, куда он вынес и где прятал, но как только обнаружили, что он вынес, так же он все это и вернул моментально», - рассказала президент Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская.