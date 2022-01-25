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29 минут назад

Студент вынес из Гнесинки баяны и аккордеоны почти на 1 млн

Студент Российской академии музыки имени Гнесиных вынес из учебного заведения восемь баянов и аккордеонов на 900 тысяч рублей, пишет «Подъем».

Студент вынес из Гнесинки баяны и аккордеоны на 1 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С утра обнаружили – вечером все нашли. Все инструменты на месте. Очень быстро сработали наши хозяйственники и наша охрана, так что все оперативно. Мы написали заявление, там возбудили против него уголовное дело. Я не знаю, куда он вынес и где прятал, но как только обнаружили, что он вынес, так же он все это и вернул моментально», - рассказала президент Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская.

По его словам, подозреваемый – обычный студент-пятикурсник. Он хорошо учился.

«Видимо, что-то у него в жизни не сложилось», - добавила Маяровская.

Происшествия,Галина Маяровская,
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