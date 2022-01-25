В Москве по неизвестной причине полицейские задержали бывшего заключенного омской колонии №7, который ранее рассказал о «пыточном конвейере» в исправительном учреждении. Об этом во вторник, 25 января, сообщает правозащитный проект Gulagu.net в своем Telegram-канале.

По данным проекта, Михаил Мазин стал первым заключенным, который решился открыто рассказать об устройстве пыточной системы в ИК-7 в Омской области, а также о коррупции и вымогательствах. Он дал два подробных интервью правозащитникам, последнее из которых вышло на прошлой неделе.

Однако днем 25 января Мазин вышел на связь с представителями проекта и сообщил, что, со слов полицейских, он объявлен в федеральный розыск по запросу ФСИН Саратовской области. Официальных данных о задержании россиянина при этом не поступало.